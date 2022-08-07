Поєдинок проти Челсі склався для Бена Годфрі дуже невдало. Вже в дебюті гри захисник залишив поле на ношах через травму.

Годфрі травмувався, намагаючись у підкаті вибити м'яч з-під ніг Хаверца. Бен залишив поле на ношах у кисневій масці, а через цей інцидент арбітр додав до першого тайму аж 8 хвилин. По перерві був замінений і Єррі Міна, однак його пошкодження не таке серйозне. Про це заявив Френк Лемпард після гри.

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"У Годфрі перелом малогомілкової кістки. Не знаю, скільки він пропустить, але відновлення займе кілька місяців, а не тижнів. Єррі Міна відчув проблеми з гомілкостопом. На жаль, він теж певний час нам не допоможе", – цитує Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Єдиним центрбеком "ірисок", який дограв матч проти Челсі, став Джеймс Тарковскі. Френк Лемпард змушений був перевести Віталія Миколенка в центр оборони. Наступний поєдинок Евертон зіграє 13 серпня проти Астон Вілли – не виключено, що через кадровий дефіцит українець знову вийде на незвичній для себе позиції.

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