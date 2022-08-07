Поединок против Челси сложился для Бена Годфри очень неудачно. Уже в дебюте игры защитник покинул поле на носилках из-за травмы.

Годфри травмировался, пытаясь в подкате выбить мяч из-под ног Хаверца. Бен покинул поле на носилках в кислородной маске, а из-за этого инцидента арбитр добавил к первому тайму целых 8 минут. После перерыва был заменен и Йерри Мина, однако его повреждение не столь серьезно. Об этом заявил Фрэнк Лэмпард после игры.

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"У Годфри перелом малоберцовой кости. Не знаю, сколько он пропустит, но восстановление займет несколько месяцев, а не недель. Йерри Мина ощутил проблемы с голеностопом. К сожалению, он тоже некоторое время нам не поможет", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

Единственным центрбеком "ирисок", доигравшим матч против Челси, стал Джеймс Тарковски. Фрэнк Лэмпард вынужден был перевести Виталия Миколенко в центр обороны. Следующий поединок Эвертон сыграет 13 августа против Астон Виллы – не исключено, что из-за кадрового дефицита украинец снова выйдет на непривычной для себя позиции.

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