Евертон поступився Челсі в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Френку Лемпарду випало починати матчем проти своєї колишньої команди. У травні сенсаційна перемога над Челсі дуже допомогла Евертону зберегти місце в еліті. Сьогоднішня гра також була не легкою для лондонців, які здобули мінімальну перемогу лише завдяки пенальті.

Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати

Зрештою, поразка стала не найгіршим підсумком для Евертона. "Іриски" надовго втратили Бена Годфрі. Одноклубник Віталія Миколенка дуже невдало вибив м'яч і зазнав важкої травми. Виглядало це справді моторошно.

*відео з пошкодженням Годфрі дивіться в окремому відео в кінці цієї новини