Евертон зазнав поразки від Челсі в рамках 1-го туру АПЛ (0:1). Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Миколенко провів хороші збори з Евертоном, тож його позиція в стартовому складі на початку сезону не викликала сумнівів. Щоправда, так було до підписання Рубена Вінагре – прямого конкурента українця з досвідом гри в АПЛ та в ЛЧ. Тим не менш, Френк Лемпард у матчі 1-го туру проти Челсі на "Гудісон Парк" вирішив довіритись саме Віталію, випустивши його в основі.

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Томас Тухель, своєю чергою, кинув у Стерлінга й Кулібалі, а Кукурелью залишив у запасі. Новоспечений центрбек лондонців проявив себе круто, та і Рахім був дуже помітною фігурою на полі – втім, від його активності в першому таймі моментів практично не виникало.

Челсі в принципі погано зіграв до перерви, майже нічого не створивши. В основний час можна пригадати хіба що потужний постріл Маунта метрів з 20-ти та удар Канте з правого краю штрафного. В обох випадках Пікфорд парирував.

Евертону ж не пощастило на старті зустрічі з Годфрі. Захисник зіграв всього 10 хвилин, перш ніж отримати пошкодження й покинути поле на ношах. Бена замінив Холгейт.

Ця обставина ніяк не позначилась на якості гри підопічних Френка Лемпарда. Господарі інтенсивно пресингували, нав'язували велику кількість єдиноборств і рідко помилялись в обороні. Ба більше – "іриски" мали дві шикарні нагоди, аби відкрити рахунок.

Так, на 24-й хвилині Миколенко виконав класну подачу з лівого флангу точно на голову Тарковскі. Джеймс замкнув її сильним ударом головою під поперечку, однак Менді в карколомному стрибку врятував Челсі.

На 41-й же Грей та Гордон вилітали в контратаку 2-в-1, але Демарай запоров її пасом в ноги Тьягу Сілві. Крім того, було кілька неприємних ситуацій в карному майданчику лондонців. Довести їх до логічного завершення не вдалося.

Арбітр Крейг Поусон внаслідок паузи на допомогу Годфрі компенсував до першого тайму аж 8 хвилин. Челсі увесь цей час кружляв на третині поля господарів, однак увірватись на ударну позицію не виходило.

Здавалося, що тайм завершиться "нулями", але на 6-й компенсованій хвилині "ірисок" підвів Дукуре – Чілвелл таки влетів у штрафний Евертона, а Шейк жорстко підштовхнув Бена. Пенальті! Жоржінью впевнено його реалізував. 1:0.

Другий тайм господарі розпочали дуже активно. Так, вже за хвилину по перерві Грей відкрився під закидання Івобі й пробив з правого краю карного майданчика в дальній нижній кут. Менді парирував! На 52-й же зрівняти рахунок міг Дукуре, який отримав скидку від Івобі після кутового, однак переграти Менді йому не вдалося.

Шанс відзначитись був і у Миколенка – Віталій отримав діагональ на лівий кут штрафного й другим дотиком вистрілив під дальню стійку. Трохи неточно!

Челсі нічим цікавим не відповідав. Вихід Лофтуса-Чіка й Пулішіча на 65-й хвилині ніяк не покращив ситуацію в атаці, однак в середині другого тайму активність Евертона теж зійшла нанівець.

Після травми Єррі Міни (замість нього вийшов Вінагре) "іриски" взагалі почали підсідати. Томас Тухель помітив ці зміни, випустивши в атаку Брою й кинувши у бій новачка Кукурелью.

В завершальній частині зустрічі Челсі такі зміг притиснути Евертон, однак господарів сильно виручив Миколенко. На 80-й хвилині Віталій ціною жовтої картки не впустив у штрафний Лофтуса-Чіка, а на 83-й українець відверто врятував від пропущеного гола. Стерлінг ударом метрів з шести замикав простріл Кукурельї, але Миколенко у героїчному підкаті встиг заблокувати м'яч.

Після цього гру знову призупинили, адже одному з вболівальників на трибунах стало зле. Арбітр компенсував аж 10 хвилин. На цьому відрізку зустрічі Евертон пішов уперед всіма силами, намагаючись врятувати хоча б нічию, але жодного моменту біля воріт Менді створити не вдалося.

Втім, і Челсі не зміг зловити "ірисок" на контратаці. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу лондонського колективу.

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