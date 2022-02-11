Головний тренер Евертона Френк Лемпард розповів про втрати "ірисок" перед поєдинком 25-го туру з Лідсом.

Окрім Миколенка, Евертон не зможе розраховувати на Демарая Грея та Єррі Міну, повідомляє офіційний сайт "ірисок". Грей, як і українець, мають відновитись до наступного поєдинку з Саутгемптоном.

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А от Міна вибув на тривалий термін через сильну травму квадріцепса. За словами Френка Лемпарда, колумбієць пропустить від 8 до 10 тижнів. Також залишаються недоступними Делф, Дукуре, Годфрі та Девіс.

Додамо, що поєдинок проти Лідса відбудеться вже завтра, 12 лютого, початок о 17:00. Евертон наразі посідає 16 місце, маючи в активі 19 очок. Відрив від зони вильоту становить лише 2 пункти.

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