Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард рассказал о потерях "ирисок" перед поединком 25-го тура с Лидсом.

Кроме Миколенко, Эвертон не сможет рассчитывать на Демарая Грея и Йерри Мину, сообщает официальный сайт "ирисок". Грей, как и украинец, должны восстановиться на следующий поединок с Саутгемптоном.

Лэмпард сообщил, когда Миколенко вернется – матч с Лидсом украинец пропустит

А вот Мина выбыл на длительный срок из-за сильной травмы квадрицепса. По словам Фрэнка Лэмпарда, колумбиец пропустит от 8 до 10 недель. Также остаются недоступными Делф, Дукуре, Годфри и Дэвис.

Добавим, что поединок против Лидса состоится уже завтра, 12 февраля, начало в 17:00. Эвертон занимает 16 место, имея в активе 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего 2 пункта.

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