Тренерський штаб Евертона на чолі з Френком Лемпардом не зможе розраховувати на українського оборонця в 25-му турі АПЛ.

Віталій Миколенко точно не зіграє проти Лідса. Про це заявив наставник "ірисок" під час спілкування з журналістами на передматчевій прес-конференції.

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"Він не є доступний для нас на завтра. Віталій повернеться вже наступного тижня", – дуже коротко резюмував Лемпард. Відтак, українця варто очікувати на поєдинок 26-го туру проти Саутгемптона.

Нагадаємо, Миколенко після переїзду в Англію провів один поєдинок у Прем'єр-лізі та два – у Кубку. Результативними діями наш земляк поки не відзначався.

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