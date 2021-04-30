Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью влітку знову може опинитися на полях Англії.

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Головний тренер "ірисок" Карло Анчелотті хоче сформувати супердует Хамес-Коутінью, і керівники клубу готові підтримати італійця. Мерсисайдці розпочнуть торги з 35 млн євро, які виглядають мізером на тлі 135 млн, сплачених Барселоною Ліверпулю три роки тому. Завадити переходу може травма коліна, через яку півзахисник чотири місяці не виходить на поле.

Додамо, що у поточному сезоні Коутінью провів лише 14 матчів, відзначився 3 голами і 2 асистами. Контракт бразильця з Барселоною розрахований до літа 2023-го.

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