Барселона прагне підписати Де Лігта – Куман наполягає на трансфері захисника Ювентуса
27 квітня 23:21 - Читать на русском
Оборонець Ювентуса Маттейс Де Лігт має шанс знову зіграти разом з Френкі де Йонгом.
Маттейс Де Лігт потрапив на радари Барселони, повідомляє Diario Sport.
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Нідерландський наставник "блаугранас" Рональд Куман зацікавлений у запрошенні співвітчизника, цю ідею підтримав президент Барси Жоан Лапорта. Сам Маттейс також не проти приєднатись до каталонців, де виступає його товариш по Аяксу Френкі де Йонг.
У 2019-му Юве заплатив за Де Лігта 85 млн євро. У нинішньому сезоні Серії А Маттейс провів 22 матчі.
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