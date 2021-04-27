Оборонець Ювентуса Маттейс Де Лігт має шанс знову зіграти разом з Френкі де Йонгом.

Френкі де Йонг та Маттейс Де Лігт / Фото NOS

Маттейс Де Лігт потрапив на радари Барселони, повідомляє Diario Sport.

ПСЖ запропонував Мессі контракт на три роки – парижани мають ще кілька козирів

Нідерландський наставник "блаугранас" Рональд Куман зацікавлений у запрошенні співвітчизника, цю ідею підтримав президент Барси Жоан Лапорта. Сам Маттейс також не проти приєднатись до каталонців, де виступає його товариш по Аяксу Френкі де Йонг.

У 2019-му Юве заплатив за Де Лігта 85 млн євро. У нинішньому сезоні Серії А Маттейс провів 22 матчі.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі