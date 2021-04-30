Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо летом снова может оказаться на полях Англии.

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Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти хочет сформировать супердуэт Хамес-Коутинью, и руководители клуба готовы поддержать итальянца. Мерсисайдцы начнут торги с 35 млн евро, которые выглядят мизером на фоне 135 млн, уплаченных Барселоной Ливерпулю три года назад. Помешать переходу может травма колена, из-за которой полузащитник четыре месяца не выходит на поле.

Добавим, что в текущем сезоне Коутинью провел лишь 14 матчей, отличился 3 голами и 2 ассистами. Контракт бразильца с Барселоной рассчитан до лета 2023-го.

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