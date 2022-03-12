Евертон планує окремо виділити 250 тисяч фунтів стерлінгів, а також організує кампанію по збору фінансової допомоги Україні, мета якої – зібрати 500 тисяч фунтів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Картини трагедії, що розгортається в Україні, які ми всі бачили, несамовиті. Це неправильно і жахливо. Ми зі зростаючим жахом стежимо за новинами з України, де напади наражають на небезпеку ні в чому не винних цивільних осіб, у тому числі дітей.

Ми прагнемо зробити все можливе, щоб продемонструвати нашу підтримку безневинним жертвам російського вторгнення в Україну. Ми всі молимося про мир, але ми також сповнені рішучості допомогти гуманітарним зусиллям прямо зараз, щоб урятувати життя. Збитки, які ця війна завдає українським сім’ям, є жахливими", – йдеться у повідомленні на сайті "ірисок".

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