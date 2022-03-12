Эвертон планирует отдельно выделить 250 тысяч фунтов стерлингов, а также организует кампанию по сбору финансовой помощи Украине, цель которой – собрать 500 тысяч фунтов, сообщает официальный сайт клуба.

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"Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, неистовые. Это неправильно и ужасно. Мы с растущим ужасом следим за новостями из Украины, где нападениям подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе детей.

Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину. Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизни. Ущерб, который эта война наносит украинским семьям, ужасны", – говорится в сообщении на сайте "ирисок".

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