"Іриски" посеред сезону залишились без наставника. Рафаель Бенітес більше не працюватиме з мерсисайдцями.

61-річний іспанський фахівець офіційно звільнений з посади головного тренера Евертона, повідомляє прес-служба клубу. Сторони достроково розірвали контракт.

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Останньою краплею стала поразка від найгіршої команди чемпіонату – Норвіча (1:2). Евертон набрав очко в останніх 4 турах АПЛ і випереджає зону вильоту лише на 6 пунктів, розташувавшись на 16-й сходинці. Ім'я нового тренера мають оголосити згодом.

Нагадаємо, Рафаель прийшов в Евертон у липні 2021-го, змінивши на посту Карло Анчелотті, який перебрався у Реал. Саме Бенітес був ініціатором запрошення Віталія Миколенка у команду.

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