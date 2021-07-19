Таунсенд найближчим часом має підписати контракт із Евертоном, повідомляє Sky Sports.

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Зазначимо, що хавбек залишився без клубу після завершення контракту з Крістал Пелас та перебуває у статусі вільного агента. Цікаво, що Андрос виступав під керівництвом Рафаеля Бенітеса у складі Ньюкасла, проте не допоміг "сорокам" врятуватись від вильоту з АПЛ у 2016 році.

До слова, Таунсенд останні 5 сезонів провів у складі Крістал Пелас, відігравши у 185 матчах та записавши до свого активу 16 голів та 28 асистів.

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