Таунсенд в ближайшее время должен подписать контракт с Эвертоном, сообщает Sky Sports.

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Отметим, что хавбек остался без клуба после завершения контракта с Кристал Пэлас и находится в статусе свободного агента. Интересно, что Андрос выступал под руководством Рафаэля Бенитеса в составе Ньюкасла, однако не помог "сорокам" спастись от вылета из АПЛ в 2016 году.

К слову, Таунсенд последние 5 сезонов провел в составе Кристал Пэлас, отыграв в 185 матчах и записав в свой актив 16 голов и 28 ассистов.

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