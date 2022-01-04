Эвертон подписал еще одного игрока, который может сыграть на фланге Миколенко
Защитник Нейтон Паттерсон продолжит карьеру в АПЛ.
Эвертон усилил защитное звено шотландским игроком Нейтоном Паттерсоном, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года. Сумма сделки не разглашается, но по данным Transfermarkt, Рейнджерс получил за Нейтона 14 млн евро. 20-летний футболист преимущественно выступает справа в обороне, но может сыграть и на левом фланге (где выступает Миколенко),а также правым полузащитником.
В текущем сезоне Нейтон сыграл в 11-ти матчах за Рейнджерс во всех соревнованиях, в которых отличился одним ассистом. Также защитник дебютировал в 2021-м за сборную Шотландии, сыграл в 6-ти поединках и отдал 1 результативную передачу.
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