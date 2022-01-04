"Дізнався про інтерес 12 грудня після гри з Зорею. Мені сказали, що потрібно бути наступного дня у клубному офісі й що, можливо, буде пропозиція. Я навіть не знав, який клуб. Коли запитали, чи маю англійську візу, я зрозумів, що це англійський клуб.

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Коли я приїхав, Ігор Михайлович навів приклад своєї дочки. Він сказав, що я йому – як син, і мені вирішувати, чи залишатись у Динамо, завойовувати трофеї та отримувати гідну зарплату. "Але якщо ти готовий, то скажи це, і ми далі вестимемо переговори", – сказав він. Я відповів, що не знаю, чи готовий, але дуже хочу. А бажання – це, напевно, найважливіше у футболі та взагалі у житті. Коли Ігор Михайлович сказав мені, що я йому – як син, я задумався. Сльози були вже потім, коли була розмова між президентами двох клубів, і все узгодили. Було багато чуток, і спершу я не вірив, що це може бути зі мною.

Мені мої батьки, дівчина говорили, що це – ніби у кіно. І коли все узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 з них я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити відчуття. Був дуже радий, і водночас було дуже страшно", – зізнався Миколенко в інтерв'ю прес-службі "біло-синіх".

Нагадаємо, Віталій є вихованцем киян, за першу команду яких провів 132 поєдинки. З Евертоном лівий захисник підписав контракт до 2026 року, дебют може відбутись у кубковій грі 8 січня.

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