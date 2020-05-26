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Евертон може перехопити зірку РБ Лейпциг

21:50 168 Читать на русском
Евертон може перехопити зірку РБ Лейпциг
Патрік Шик / TZ

Ліверпульський Евертон проявляє інтерес до форварда німецького РБ Лейпциг Патріка Шика, права на якого належать італійській Ромі.

"Іриски" зацікавились чеським форвардом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Евертон може скористатися невизначеністю "биків" щодо активації опції викупу Шика. Нападник проводить нинішній сезон у Бундеслізі на правах оренди, але РБ Лейпциг не готовий витрачати кошти на його трансфер. Рома навіть знизила суму відступних за Шика до 25 млн євро, але саксонці досі не визначалися щодо переходу 24-річного чеха.

У нинішньому сезоні Патрік Шик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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