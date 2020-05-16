Рома знизила запит щодо свого форварда – він не потрібен Фонсеці

Італійська Рома готова зробити знижку німецькому РБ Лейпциг заради продажу форварда Патріка Шика. Цей сезон він проводить у Бундеслізі на правах оренди.

"Вовки" готові піти назустріч німецькому клубу в перемовинах щодо трансферу 24-річного чеха, повідомляє Corriere dello Sport.

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Орендна угода між Ромою і РБ Лейпциг передбачає опцію викупу Шика за 29 млн євро. Однак, директор "биків" заявив, що саксонці не можуть собі дозволити втримати нападника в команді за таку суму. У відповідь римляни знизили ціну до 25 млн. Менеджмент Лейпцига зараз обдумує цю пропозицію.

У нинішньому сезоні Патрік Шик провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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