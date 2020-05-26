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Эвертон может перехватить звезду РБ Лейпциг

21:50 29 Читати українською
Эвертон может перехватить звезду РБ Лейпциг
Патрик Шик / TZ

Ливерпульский Эвертон проявляет интерес к форварду немецкого РБ Лейпциг Патрику Шику, права на которого принадлежат итальянской Роме.

"Ириски" заинтересовались чешским форвардом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Эвертон может воспользоваться неопределенностью "быков" относительно активации опции выкупа Шика. Нападающий проводит нынешний сезон в Бундеслиге на правах аренды, но РБ Лейпциг не готов тратить средства на его трансфер. Рома даже снизила сумму отступных за Шика до 25 млн евро, но саксонцы до сих пор не определялись по переходу 24-летнего чеха.

В нынешнем сезоне Патрик Шик провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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