У неділю ввечері в рамках поєдинку 10 туру АПЛ зійдуться Евертон та Манчестер Юнайтед. Віталій Миколенко та компанія намагатимуться продовжити безпрограшну серію, а Манчестер Юнайтед прагнутиме реабілітуватися після погрому в дербі.

Трансляція

Поєдинок, який розпочнеться о 21:00 за київським часом на "Ґудісон Парк", дивіться на setantasports.com. Коментуватиме гру Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Онана, Гуйє, Івобі – Грей, Мопе, Гордон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласія – Мактомінай, Еріксен, Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Арбітри

Головний рефері – Девід Кут, асистенти: Нік Хоптон, Тімоті Вуд, четвертий рефері – Ентоні Тейлор, судді VAR: Андре Маррінер, Марк Перрі.

Поточна форма

Дві поразки у двох стартових турах добряче зіпсували настрій вболівальникам Евертона на початку сезону. Однак після цього команда Френка Лемпарда не дала жодної підстави переживати за результати. "Іриски" не знають поразок ось уже у шести турах поспіль.

У двох останніх іграх Миколенко та партнери перемогли Вест Хем (1:0) та Саутгемптон (2:1). Евертон відносно небагато забиває (шість голів у шести останніх матчах), та цього цілком вистачає для набрання очок. Команда з Ліверпуля передусім надійно грає в обороні і є лідером Прем'єр-ліги в контексті найменшої кількості пропущених голів – лише сім у восьми турах.

Натомість команда Еріка Тен Хага входить у топ-5 команд за пропущеними (14 голів). А все завдяки матчу попереднього туру. У неділю Манчестер Юнайтед був знищений Манчестер Сіті у дербі з рахунком 3:6. І це після чотирьох перемог поспіль!

У четвер МЮ покращили собі настрій завдяки перемозі над кіпрською Омонією у Лізі Європи. Гості перемогли команду Романа Безуса з рахунком 3:2. Утім про повну сатисфакцію все ж говорити рано. Потенційні три пункти, здобуті у грі з Евертоном, повинні повернути Манчестер Юнайтед у боротьбу за топ-3.

Історія протистоянь

Евертон не назвеш зручним суперником для МЮ. Востаннє манкуніанці перемагали "ірисок" в АПЛ ще у листопаді 2020-го. Після цього було два нічийних результати та поразка. У квітневому двобої єдиний гол Ентоні Гордона приніс Евертону перемогу. Загалом же Манчестер Юнайтед виграв у Евертона лише один із семи останніх поєдинків.

Кадрова ситуація

У гостей відчутні проблеми із захисною лінією. Провідні оборонці Харрі Магуайр та Рафаель Варан повернуться не раніше наступного тижня і точно пропустять матч на "Ґудісон Парк". Все ще не тренуються Донні ван де Бек та Брендон Вільямс.

Тренерський штаб Евертона не може розраховувати на Андроса Таунсенда, Бена Годфрі та Єррі Міну, які пропустили тривалий період часу. Не грав у цьому сезоні і Домінік Калверт-Льюїн, проте нападник невдовзі має повернутися у загальну групу. Не допоможе "ірискам" шотландський захисник Нейтон Паттерсон, який зазнав ушкодження в поєдинку проти збірної України.