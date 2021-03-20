Евертон – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до стартового складу на матч 1/4 фіналу Кубка Англії
18:40 - Читать на русском
В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Англії Евертон зустрінеться з Манчестер Сіті. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка Англії Евертон – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:30. Відеотрансляція пройде на "Setanta Sports". Олександр Зінченко розпочне гру в стартовому складі.
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Стартові склади
Евертон:
Манчестер Сіті:
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