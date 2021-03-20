Эвертон – Манчестер Сити: Зинченко попал в стартовый состав на матч 1/4 финала Кубка Англии
18:40 - Читати українською
В рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии Эвертон встретится с Манчестер Сити. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Кубка Англии Эвертон – Манчестер Сити начнётся в 19:30. Видеотрансляция пройдёт на "Setanta Sports". Александр Зинченко начнет игру с первых минут.
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Стартовые составы
Эвертон:
Манчестер Сити:
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