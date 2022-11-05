Чемпіонат Англії 2022/23, 13-й тур

Манчестер Сіті – Фулхем – 2:1

Голи: Альварес, 46, Холанд, 90+5 (пен) – Перрейра, 28 (пен)

Вилучення: Канселу, 26

Вулверхемптон – Брайтон – 2:3

Голи: Гедеш, 12, Невеш, 35 (пен) – Лаллана, 10, Мітома, 44, Грос, 83

Лідс – Борнмут – 4:3

Голи: Родріго, 3 (пен), Грінвуд, 60, Купер, 68, Саммервіль, 84 – Таверньє, 7, Білінг, 19, Соланке, 48

Ноттінгем Форест – Брентфорд – 2:2

Голи: Гіббс-Вайт, 20, 90+6 – Мбемо, 45+3 (пен), Вісса, 75

Поєдинок на Етіхаді між Манчестер Сіті та Фулхемом мав завершитись легкою перемогою "містян", як це зазвичай і буває. Холанд залишився у запасі, відновлюючись після пошкодження, але й без нього сил у команди Пепа вистачало – і гол Альвареса на 16-й хвилині це підтверджував. На 25-й хвилині Стоунз забив другий гол, зігравши на добиванні після кутового, однак взяття воріт скасували через офсайд.

Втім, рівно за хвилину Канселу отримав червону за фол у власному штрафному. Фулхем заробив пенальті, який реалізував Перрейра – 1:1! Після цього МанСіті насів на ворота гостей, створивши низку топ-моментів і змусивши Лєно виконати кілька сейвів, але відважна гра голкіпера та марнотратство "містян" рятували "коттеджерів".

На 64-й хвилині на полі з'явився Холанд, який досить швидко відзначився голом. Його знову не зарахували, однак на 5-й компенсованій хвилині йому таки вдалося вирвати перемогу для Сіті. Щоправда, героєм став Де Брюйне, який заробив пенальті для Ерлінга. 2:1!

Паралельні зустрічі виявились ще цікавішими. Чого лише коштує перестрілка Лідса з Борнмутом, в якій Родріго відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Нападник забив найбільш ранній гол "павичів" на Елланд Роуд за останні 21 рік.

"Вишеньки" у наступні 45 хвилин відповіли одразу трьома м'ячами, однак Лідс зумів відігратись в середині другого тайму. Бі більше – на 84-й хвилині Лідс примудрився вигризти перемогу внаслідок вкидання з ауту й вривання Саммервіля у штрафний. 4:3! Підопічні Джессі Марша сьогодні на коні.

Роберто Де Дзербі після розгрому Челсі знову лель не втратив очки. Його Брайтон у виїзному матчі з Вулверхемптоном володів м'ячем 71% ігрового часу, ведучи за ударами з рахунком 16:5 і награвши на 1,38 очікуваних голів проти 0,31 у суперника (без урахування пенальті). Втім, до 83-ї хвилини на табло було 2:2.

Врятувати "чайок" від ганьби зміг Грос, який забив переможний гол пострілом з лінії воротарського. 2:3 – Брайтон виграв у другому матчі поспіль і наблизився до зони ЛЧ на відстань трьох очок.

Ноттінгем не зміг піднятись із дна турнірної таблиці, розписавши нічию з Брентфордом. "Джмелі" пропустили першими й забили два у відповідь, однак на останніх секундах забили ще й самі собі – 2:2. Цікаво, що у заявку гостей знову потрапив наш Єгор Ярмолюк – щоправда, на поле він знову не вийшов.