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Евертон хоче викупити Зума в Челсі

00:57 130 Читать на русском
Евертон хоче викупити Зума в Челсі
Курт Зума / Reuters

Захисник Курт Зума може продовжити свої виступи за клуб з Ліверпуля.

"Іриски" хочуть зберегти гравця в своєму складі, інформує Telegraph.

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Евертон вже розпочав переговори з Челсі щодо викупу француза. Зума став справжнім лідером оборони мерсисайдців, і їхній головний тренер Марку Сілва особисто наполягає на його остаточному придбанні. Сам Курт також не проти залишитися у складі команди з Гудісон Парк.

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У минулому сезоні АПЛ Зума провів 32 матчі, забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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Челсі Челсі Трансфери Курт Зума Курт Зума Евертон Евертон Англія Марку Сілва Марку Сілва
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