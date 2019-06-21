Эвертон хочет выкупить Зума у Челси

Защитник Курт Зума может продолжить свои выступления за клуб из Ливерпуля.

"Ириски" хотят сохранить игрока в своем составе, информирует Telegraph.

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Эвертон уже начал переговоры с Челси по выкупу француза. Зума стал настоящим лидером обороны мерсисайдцев, и их главный тренер Марку Силва лично настаивает на его окончательном приобретении. Сам Курт также не прочь остаться в составе команды из Гудисон Парк.

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В прошлом сезоне АПЛ Зума провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.