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Эвертон хочет выкупить Зума у Челси

00:57 10 Читати українською
Эвертон хочет выкупить Зума у Челси
Курт Зума / Reuters

Защитник Курт Зума может продолжить свои выступления за клуб из Ливерпуля.

"Ириски" хотят сохранить игрока в своем составе, информирует Telegraph.

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Эвертон уже начал переговоры с Челси по выкупу француза. Зума стал настоящим лидером обороны мерсисайдцев, и их главный тренер Марку Силва лично настаивает на его окончательном приобретении. Сам Курт также не прочь остаться в составе команды из Гудисон Парк.

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В прошлом сезоне АПЛ Зума провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Теги
Челси Челси Трансферы Курт Зума Курт Зума Эвертон Эвертон Англия Марку Силва Марку Силва
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