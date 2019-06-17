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"Це трансфер в Челсі?" – захисник збірної України зустрівся з легендою лондонців

14:30 92 Читать на русском
"Це трансфер в Челсі?" – захисник збірної України зустрівся з легендою лондонців
Едуард Соболь / УАФ

Захисник Шахтаря Едуард Соболь під час відпустки отримав приємний сюрприз. 24-річний гравець збірної України у французькому Сен-Тропе зустрів легенду Челсі Френка Лемпарда.

Лівий захисник збірної України Едуард Соболь похизувався зустріччю із легендарним екс-хавбеком Челсі та збірної Англії Френком Лемпардом.

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"Хороша зустріч у відпустці", – написав Соболь в Instagram.

Екс-одноклубник Едуарда Джаба Ліпартія не втратив нагоди пожартувати. "Це трансфер в Челсі замість Алонсо?" – покепкував грузин в коментарях. ВІдзначимо, що саме Лемпарда називають фаворитом на посаду наставника Челсі після відходу Мауріціо Саррі.

До слова, майбутнє 24-річного Соболя залишається невизначеним, адже Яблонєц відмовився активовувати опцію викупу гравця. Контракт захисника з Шахтарем чинний ще рік.

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