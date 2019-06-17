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Челсі відхилив пропозицію Атлетіко щодо Вілліана

18:24 247 Читать на русском
Челсі відхилив пропозицію Атлетіко щодо Вілліана
Вілліан та Педро / ФК Челсі

Лондонський Челсі прагне втримати свого вінгера Вілліана та відмовив Атлетіко.

Мадридський Атлетіко прагнув підписати одного з лідерів атаки Челсі Вілліана. Але, за інформацією Sky Sports, "сині" відхилили пропозицію у 35 млн фунтів.

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Лондонці вже продали Едена Азара і прагнуть зберегти інших лідерів в умовах заборони ФІФА на реєстрацію нових гравців протягом двох вікон. Щоправда, клуб вже звернувся у CAS.

Раніше повідомлялось, що "матрацники" узгодили трансфер хавбека Бенфіки Жоау Феліша за 120 млн євро.

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