Нападник Саломон Рондон більше не є гравцем "ірисок". Контракт був розрахований до літа 2023-го, однак сторони виршили припинити співпрацю достроково, інформує офіційний сайт клубу.

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Евертон підписав Рондона у серпні 2021-го, однак венесуелець не зміг принести багато користі. За 31 матч у футболці мерсисайдців форвард оформив лише 3 голи і 1 асист. У нинішньому сезоні 33-річному одноклубнику Миколенка дали лише 200 хвилин на полі, упродовж яких він не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше Рондон пограв за Арагуа, Лас-Пальмас, Малагу, Вест Бромвіч, Ньюкасл, Далянь, а також регулярно світився у росії – Рубін, Зеніт, московський ЦСКА.

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