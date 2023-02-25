Евертон приймає Астон Віллу у 25 турі англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на Футбол 24.

"Іриски" у минулому турі мінімально здолали Лідс та покинули зону вильоту. Команда Шона Дайча виграла два поспіль домашні матчі, обігравши Арсенал та Лідс з однаковим рахунком 1:0. Сьогодні є шанс ще більше відірватись від небезпечної зони, хоч буде непросто.

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Суперник Евертона – доволі непоступлива Астон Вілла, яка розташувалась у середині турнірної таблиці АПЛ. Шон Дайч на цей поєдинок вже традиційно випустив Віталія Миколенка.

Офіційним транслятором англійської першості в Україні є Setanta Sports. Стежити за головними подіями традиційно можна в текстовому онлайні Футбол 24.

Стартові склади команд

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Онана, Гуйє, Дукуре, Макнілл – Мопе.

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгз, Дінь – Луїс, Макгінн, Буендія, Ремзі, Камара – Воткінс, Бейлі.

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