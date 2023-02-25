Эвертон принимает Астон Виллу в 25 туре английской Премьер-лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на Футбол 24.

"Ириски" в прошлом туре минимально одолели Лидс и покинули зону вылета. Команда Шона Дайча выиграла два подряд домашних матча, обыграв Арсенал и Лидс с одинаковым счетом 1:0. Сегодня есть шанс еще больше оторваться от опасной зоны, хотя будет непросто.

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Соперник Эвертона – довольно непростая Астон Вилла, расположившаяся в середине турнирной таблицы АПЛ. Шон Дайч на этот поединок уже традиционно выпустил Виталия Миколенко.

Официальным транслятором английского первенства в Украине является Setanta Sports . Следить за главными событиями традиционно можно в текстовом онлайне Футбол 24 .

Стартовые составы команд

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Онана, Гуйе, Дукуре, Макнилл – Мопе.

Астон Вилла: Мартинес – Кеш, Конса, Мингз, Динь – Луис, Макгинн, Буэндия, Рэмзи, Камара – Уоткинс, Бэйли.

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