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Евертон –​​​​​​​ Уотфорд –​​​​​​​ 2:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

09:28 157 Читать на русском
Евертон –​​​​​​​ Уотфорд –​​​​​​​ 2:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Евертон –​​​​​​​ Уотфорд –​​​​​​​ 2:2 / ФК Уотфорд

Евертон вдома не зміг обіграти Уотфорд та наздогнати Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Евертон – Уотфорд – 2:2

Голи: Рішарлісон, 15, Дінь, 90+6 – Коулмен, 63, (аг), Дукуре, 65

Нереалізований пенальті: Сігурдсон, 67

Евертон на останніх секундах врятував нічию у грі з Уотфордом

Евертон у матчі 16 туру АПЛ вдома приймав Уотфорд. Вже у стартовому відрізку екс-форвард "шершнів" Рішарлісон вразив ворота колишньої команди. У другому таймі протягом 3 хвилин гості перевернули хід зустрічі з ніг на голову, посприяв цьому епічний автогол Шеймуса Коулмена. Але на останніх секундах Люка Дінь зумів врятувати нічию для "ірисок".

Евертон після 16 турів має 24 очки та перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці АПЛ. Уотфорд 12-й з 21 пунктом.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія16 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Уотфорд: Понеділок 10 грудня 2018

Евертон
Матч завершено
2 : 2
Уотфорд
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Англія Відеоновини Евертон Евертон Уотфорд Уотфорд Евертон - Уотфорд
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