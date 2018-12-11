Евертон вдома не зміг обіграти Уотфорд та наздогнати Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Евертон – Уотфорд – 2:2

Голи: Рішарлісон, 15, Дінь, 90+6 – Коулмен, 63, (аг), Дукуре, 65

Нереалізований пенальті: Сігурдсон, 67

Евертон на останніх секундах врятував нічию у грі з Уотфордом

Евертон у матчі 16 туру АПЛ вдома приймав Уотфорд. Вже у стартовому відрізку екс-форвард "шершнів" Рішарлісон вразив ворота колишньої команди. У другому таймі протягом 3 хвилин гості перевернули хід зустрічі з ніг на голову, посприяв цьому епічний автогол Шеймуса Коулмена. Але на останніх секундах Люка Дінь зумів врятувати нічию для "ірисок".

Евертон після 16 турів має 24 очки та перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці АПЛ. Уотфорд 12-й з 21 пунктом.