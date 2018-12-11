Евертон на останніх секундах врятував нічию у грі з Уотфордом

В матчі 16 туру АПЛ Евертон зумів врятуватись у компенсований час завдяки розкішному штрафному Діня. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Евертон – Уотфорд – 2:2

Голи: Рішарлісон, 15, Дінь, 90+6 – Коулмен, 63, (аг), Дукуре, 65

Нереалізований пенальті: Сігурдсон, 67

Евертон розпочав гру активніше і досить швидко відкрив рахунок у грі. Гомеш прорвався до штрафного і віддав в центр на вільного Рішарлісона. Удар в дотик – 1:0! На перерву команди могли піти з нічийним рахунком, проте Діні з вигідної позиції не влучив у ворота. А от у другому таймі "шершні" зуміли не тільки відігратись, але й вийти вперед. Окака пробив головою після навісу і влучив у стійку, а від неї в Коулмена і у ворота. А вже за 2 хвилини Дукуре замкнув подачу Перейри. Евертон мав нагоду вирівняти становище, проте Сігурдсон з пенальті не переграв Фостера. Однак вдалось це лише на 6 компенсованій хвилині, Дінь точним ударом зі штрафного влучив у самісіньку дев'ятку.

Евертон набрав 24 очки і залишився на 7 місці, Уотфорд з 21 пунктом залишився на 12 позиції.