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Коулмен із стійкою розіграв епічний автогол у матчі проти Уотфорда – відео дня

06:00 2 Читать на русском
Коулмен із стійкою розіграв епічний автогол у матчі проти Уотфорда – відео дня
Саймус Коулмен / Фото ФК Евертон

 Курйозний епізод трапився у матчі 16-го туру АПЛ Евертон – Уотфорд.

Протягом майже усього матчу Евертон на правах господарів лідирував у матчі, але захисник Саймус Коулмен вирішив відновити інтригу.

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На 63-й хвилині гравці Уотфорда організували атаку на ворота господарів, після якої м'яч потрапив у стійку та по-зрадницьки відбився в ногу Коулмена, що призвело до голу.

Варто відзначити, що поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія16 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Уотфорд: Понеділок 10 грудня 2018

Евертон
Матч завершено
2 : 2
Уотфорд
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Англія Евертон - Уотфорд Евертон Евертон Саймус Коулмен Саймус Коулмен футбольні курйози Відеоновини
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