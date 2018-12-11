Коулмен із стійкою розіграв епічний автогол у матчі проти Уотфорда – відео дня

Курйозний епізод трапився у матчі 16-го туру АПЛ Евертон – Уотфорд.

Протягом майже усього матчу Евертон на правах господарів лідирував у матчі, але захисник Саймус Коулмен вирішив відновити інтригу.

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На 63-й хвилині гравці Уотфорда організували атаку на ворота господарів, після якої м'яч потрапив у стійку та по-зрадницьки відбився в ногу Коулмена, що призвело до голу.

Варто відзначити, що поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2.