Евертон у вольовому стилі обіграв Арсенал (2:1) у 15-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Рішарлісон відкрив рахунок на Гудісон Парк, але гол бразильця скасували через офсайд. Після цього забив Арсенал – Едегор ударом з льоту вивів гостей вперед. В середині тайму трапився ще один вартий уваги епізод, коли Годфрі наступив супернику на обличчя, але арбітр пробачив гравця "ірисок".

Гравцю Арсенала брутально наступили на обличчя – арбітр переглянув повтор і не показав навіть жовту

По перерві Рішарлісон знову вразив ворота лондонців, але і тут забитий м'яч не зарахували через положення поза грою. Тиск Евертона таки приніс результат на 80-й хвилині – той-таки Рішарлісон був першим на добиванні після відскоку м'яча від поперечини. Тут вже жодного офсайду не було.

Команда Бенітеса вирвала перемогу в компенсований час. Демарай Грей у стилі Євгена Коноплянки найкращих часів змістився зліва в центр і вразив дальній кут. М'яч від стійки влетів у сітку. 2:1 – Евертон піднявся на 12 місце, Арсенал йде 7-м.

Евертон переміг Арсенал у скандальному матчі з двома скасованими голами Рішарлісона та шедевром Грея