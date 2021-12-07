Эвертон в волевом стиле обыграл Арсенал (2:1) в 15 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Ришарлисон открыл счет на Гудисон Парк, но гол бразильца отменили из-за офсайда. После этого забил Арсенал – Эдегор ударом с лета вывел гостей вперед. В середине тайма случился еще один стоящий внимания эпизод, когда Годфри наступил сопернику на лицо, но арбитр простил игрока "ирисок".

Игроку Арсенала брутально наступили на лицо – арбитр просмотрел повтор и не показал даже желтую.

После перерыва Ришарлисон снова поразил ворота лондонцев, но и здесь забитый мяч не засчитали из-за положения вне игры. Давление Эвертона таки принесло результат на 80-й минуте – тот же Ришарлисон был первым на добивании после отскока мяча от перекладины. Здесь уже никакого офсайда не было.

Команда Бенитеса вырвала победу в компенсированное время. Демарай Грей в стиле Евгения Коноплянки лучших времен сместился слева в центр и поразил дальний угол. Мяч от стойки влетел в сетку. 2:1 – Эвертон поднялся на 12 место, Арсенал идет 7-м.

Эвертон победил Арсенал в скандальном матче с двумя отмененными голами Ришарлисона и шедевром Грея