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Еспресо TV запускає новий футбольний проект – ведучими стануть екс-коментатори ТК Футбол 1/2 Моралес та Маліновський

18:36 1147 Читать на русском
Еспресо TV запускає новий футбольний проект – ведучими стануть екс-коментатори ТК Футбол 1/2 Моралес та Маліновський
Роберто Моралес / соцмережі

Телеканал Еспресо перед стартом нового футбольного сезону запускає студійний проект, присвячений українському футболу.

Коментатор Роберто Моралес разом з Андрієм Маліновським і Левом Галушко стануть ведучими футбольного проекту на телеканалі Еспрессо, повідомляє Sportarena.

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За інформацією джерела, передача буде називатись "Футбольний Формат", виходитиме двічі на тиждень по п'ятницях і понеділках. Пілотний випуск запланований на 26 липня.

Нагадаємо, Андрій Маліновський і Роберто Моралес раніше працювали на телеканалах Футбол 1/2. Офіційного повідомлення про відхід Маліновського від каналу поки не було.

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Теги
Роберто Моралес Футбол 1 Андрій Маліновський Футбол 2 телебачення
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