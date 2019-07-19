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Вацко покинув ТК Футбол 1/2 – Денисов назвав причину

12:00 5745 Читать на русском
Вацко покинув ТК Футбол 1/2 – Денисов назвав причину
Віктор Вацко / Фото ТК Футбол

Відомий український коментатор Віктор Вацко припинив співпрацю з телеканалами Футбол 1/2.

Українські вболівальники більше не почують культовий голос Віктора Вацка на ТК Футбол 1/2. Про припинення співпраці повідомив головний директор телеканалів Олександр Денисов в Instagram.

"Якщо Динамо вибере Циганика, то ми запросимо його на "Футбол 1/2" для роботи на їхніх матчах", – Денисов

"Віктор Вацко покидає телеканали Футбол, він прийняв рішення повністю зосередитися на власних проектах. Вітя, я вдячний тобі за все, ти зробив вагомий внесок в розвиток каналів Футбол. Ми пропрацювали пліч-о-пліч багато років, і я з упевненістю можу сказати – це був незабутній час.

Я не думаю, що варто говорити щось про прощання, ми залишаємося поруч, та й мало що там в майбутньому може трапитись. У будь-якому випадку, я вірю, що у тебе все вийде. До побачення, друже", – написав Денисов.

Варто відзначити, що Вацко працював на ТК футбол близько 10 років. Також коментатор залишається ведучим своєї авторської програми "Вацко Live".

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Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. @v.vatsko , мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг! #footballuatv #великийфутбол

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

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