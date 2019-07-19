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Эспрессо TV запускает новый футбольный проект – ведущими станут экс-комментаторы ТК Футбол 1/2 Моралес и Малиновский

18:36 56 Читати українською
Эспрессо TV запускает новый футбольный проект – ведущими станут экс-комментаторы ТК Футбол 1/2 Моралес и Малиновский
Роберто Моралес / соцсети

Телеканал Эспрессо перед стартом нового футбольного сезона запускает студийный проект, посвященный украинскому футболу.

Комментатор Роберто Моралес вместе с Андреем Малиновским и Львом Галушко станут ведущими футбольного проекта на телеканале Эспрессо, сообщает Sportarena.

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По информации источника, передача будет называться "Футбольный Формат", будет выходить два раза в неделю по пятницам и понедельникам. Пилотный выпуск запланирован на 26 июля.

Напомним, Андрей Малиновский и Роберто Моралес ранее работали на телеканалах Футбол 1/2. Официального сообщения об уходе Малиновского от канала пока не было.

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Теги
Роберто Моралес Футбол 1 Андрей Малиновский Футбол 2 телевидение
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