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Еспаньйольський квартет і дует із Севільї – УЄФА оголосив команду тижня Ліги Європи

11:59 34 Читать на русском
Еспаньйольський квартет і дует із Севільї – УЄФА оголосив команду тижня Ліги Європи
Радість гравців Еспаньйола / офіційний сайт УЄФА

Визначилася символічна збірна за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

5’ Оскар Мелендо
20’ Дієго Лопес
36’ Матіас Варгас
52’ Віктор Кампузано
73’ Адрія Педроса
76’ Факундо Феррейра
 
Рафаел Форстер 13’
Яцек Гуральскі 35’
5’ Оскар Мелендо
13’ Рафаел Форстер
20’ Дієго Лопес
35’ Яцек Гуральскі
36’ Матіас Варгас
52’ Віктор Кампузано
73’ Адрія Педроса
76’ Факундо Феррейра

Відразу четверо гравців Еспаньйола потрапили до команди тижня, оприлюдненої офіційним сайтом УЄФА.

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"Папуги" в домашньому поєдинку розтрощили болгарський Лудогорець (6:0), тому місця в збірній туру отримали Луїс Лопес, Коршія, Гранеро та Мелендо. Натомість лінію нападу повністю сформували форварди Севільї Ель-Хаддаді та Даббур, які допомогли нервіонцям розгромити Дюделанж (5:2).

Воротар: Гедрюс Арлаускіс (ЧФР Клуж)

Захисники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Луїс Лопес (Еспаньйол), Зіньо Ванхойсден (Стандард), Себастьян Коршія (Еспаньйол)

Півзахисники: Усама Ідрісі (АЗ), Естебан Гранеро (Еспаньйол), Лукас Соуза (АПОЕЛ), Оскар Мелендо (Еспаньйол)

Нападники: Мунір Ель-Хаддаді, Мунас Даббур (обидва – Севілья)

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