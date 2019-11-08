Еспаньйольський квартет і дует із Севільї – УЄФА оголосив команду тижня Ліги Європи

Визначилася символічна збірна за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги Європи.
Відразу четверо гравців Еспаньйола потрапили до команди тижня, оприлюдненої офіційним сайтом УЄФА.
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"Папуги" в домашньому поєдинку розтрощили болгарський Лудогорець (6:0), тому місця в збірній туру отримали Луїс Лопес, Коршія, Гранеро та Мелендо. Натомість лінію нападу повністю сформували форварди Севільї Ель-Хаддаді та Даббур, які допомогли нервіонцям розгромити Дюделанж (5:2).
Воротар: Гедрюс Арлаускіс (ЧФР Клуж)
Захисники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Луїс Лопес (Еспаньйол), Зіньо Ванхойсден (Стандард), Себастьян Коршія (Еспаньйол)
Півзахисники: Усама Ідрісі (АЗ), Естебан Гранеро (Еспаньйол), Лукас Соуза (АПОЕЛ), Оскар Мелендо (Еспаньйол)
Нападники: Мунір Ель-Хаддаді, Мунас Даббур (обидва – Севілья)
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