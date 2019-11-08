Рашфорд і збиті льотчики Реала та Барселони претендують на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

УЄФА оголосив номінантів на приз найкращому гравцю 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Четверо виконавців претендують на звання найкращого цього тижня, повідомляє офіційний твіттер турніру.

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Зокрема, приз може дістатися форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду (гол+пас у матчі з Партизаном) або нападнику Істанбула Башакшехіра Енцо Крівеллі (дубль у виїзній грі проти Вольфсберга).

Також на нагороду претендують два гравці, які не виправдали покладених на них сподівань в іспанських грандах – екс-хавбек Реала Естебан Гранеро (два асисти за Еспаньйол) і колишній форвард Барселони Мунір Ель-Хаддаді, який оформив хет-трик у поєдинку своєї Севільї проти Дюделанжа.

Голосування за номінантів триває на офіційному сайті УЄФА.

Your #POTW is __________



️ Marcus Rashford

️ Esteban Granero

️ Enzo Crivelli

️ Munir El Hadadi#UEL | @HankookTireUSA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2019

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