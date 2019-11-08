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Эспаньольский квартет и дуэт из Севильи – УЕФА объявил команду недели Лиги Европы

11:59 13 Читати українською
Эспаньольский квартет и дуэт из Севильи – УЕФА объявил команду недели Лиги Европы
Радость игроков Эспаньола / официальный сайт УЕФА

Определилась символическая сборная по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

5’ Оскар Мелендо
20’ Диего Лопес
36’ Матиас Варгас
52’ Виктор Кампузано
73’ Адрия Педроса
76’ Факундо Феррейра
 
Рафаэл Форстер 13’
Яцек Гуральски 35’
5’ Оскар Мелендо
13’ Рафаэл Форстер
20’ Диего Лопес
35’ Яцек Гуральски
36’ Матиас Варгас
52’ Виктор Кампузано
73’ Адрия Педроса
76’ Факундо Феррейра

Сразу четверо игроков Эспаньола попали в команду недели, обнародованной официальным сайтом УЕФА.

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"Попугаи" в домашнем поединке разбили болгарский Лудогорец (6:0), поэтому места в сборной тура получили Луис Лопес, Коршия, Гранеро и Мелендо. Тем временем линию нападения полностью сформировали форварды Севильи Эль-Хаддади и Даббур, которые помогли нервионцам разгромить Дюделанж (5:2).

Вратарь: Гедрюс Арлаускис (ЧФР Клуж)

Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Луис Лопес (Эспаньол), Зиньо Ванхойсден (Стандард), Себастьян Коршия (Эспаньол)

Полузащитники: Усама Идрисси (АЗ), Эстебан Гранеро (Эспаньол), Лукас Соуза (АПОЕЛ), Оскар Мелендо (Эспаньол)

Нападающие: Мунир Эль-Хаддади, Мунас Даббур (оба – Севилья)

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