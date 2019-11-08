Эспаньольский квартет и дуэт из Севильи – УЕФА объявил команду недели Лиги Европы

Определилась символическая сборная по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Сразу четверо игроков Эспаньола попали в команду недели, обнародованной официальным сайтом УЕФА.
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"Попугаи" в домашнем поединке разбили болгарский Лудогорец (6:0), поэтому места в сборной тура получили Луис Лопес, Коршия, Гранеро и Мелендо. Тем временем линию нападения полностью сформировали форварды Севильи Эль-Хаддади и Даббур, которые помогли нервионцам разгромить Дюделанж (5:2).
Вратарь: Гедрюс Арлаускис (ЧФР Клуж)
Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Луис Лопес (Эспаньол), Зиньо Ванхойсден (Стандард), Себастьян Коршия (Эспаньол)
Полузащитники: Усама Идрисси (АЗ), Эстебан Гранеро (Эспаньол), Лукас Соуза (АПОЕЛ), Оскар Мелендо (Эспаньол)
Нападающие: Мунир Эль-Хаддади, Мунас Даббур (оба – Севилья)
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