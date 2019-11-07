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Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розбив Партизан, Борусія М на останніх секундах вирвала перемогу в Роми

7 листопада 23:59 130 Читать на русском
Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розбив Партизан, Борусія М на останніх секундах вирвала перемогу в Роми
Маркус Рашфорд / AFP

Відбулись матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи в квартетах J та L. Читайте звіт про матчі Ліги Європи на сайті "Футбол 24".

Ліга Європи 2019/20, 4-й тур

Група J

Борусія М – Рома – 2:1

Голи: Фасіо, 35, (аг.), Тюрам, 90+5 – Фасіо, 64

Вольфсберг – Істанбул Башакщехір – 0:3

Голи: Віща, 73, Крівеллі, 84, 87

Вилучення: Рнич, 73

Група K

Манчестер Юнайтед – Партизан – 3:0

Голи: Грінвуд, 22, Марсьяль, 33, Рашфорд, 49

Борусія М героїчно перемогла Рому Фонсеки. Головною дійовою особою став Федеріко Фасіо, який спочатку зрізав м'яч у власні ворота, а в другому таймі зрівняв рахунок. Але в другому таймі німці вирвали перемогу, Тюрам на 5 компенсованій хвилині став героєм для Борусії М.

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В іншому матчі групи J Істанбул Башакшехір розгромив Вольфсберг. Слід відзначити, що перевага до турків прийшла після вилучення Рнича – одразу ж відзначився Віща. Після цього Крівеллі дублем добив Вольфсберг.

В матчі групи K Манчестер Юнайтед розгромив Партизан. Рахунок відкрив юний Грінвуд, а далі по голу до свого активу записали Рашфорд та Марсьяль. Таким чином, манкуніанці оформили вихід до плей-офф, оскільки Партизан втратив нагоду обігнати "червоних дияволів".

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Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу
7 листопада
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