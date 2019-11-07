Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розбив Партизан, Борусія М на останніх секундах вирвала перемогу в Роми

Відбулись матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи в квартетах J та L. Читайте звіт про матчі Ліги Європи на сайті "Футбол 24".
Ліга Європи 2019/20, 4-й тур
Група J
Борусія М – Рома – 2:1
Голи: Фасіо, 35, (аг.), Тюрам, 90+5 – Фасіо, 64
Вольфсберг – Істанбул Башакщехір – 0:3
Голи: Віща, 73, Крівеллі, 84, 87
Вилучення: Рнич, 73
Група K
Манчестер Юнайтед – Партизан – 3:0
Голи: Грінвуд, 22, Марсьяль, 33, Рашфорд, 49
Борусія М героїчно перемогла Рому Фонсеки. Головною дійовою особою став Федеріко Фасіо, який спочатку зрізав м'яч у власні ворота, а в другому таймі зрівняв рахунок. Але в другому таймі німці вирвали перемогу, Тюрам на 5 компенсованій хвилині став героєм для Борусії М.
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В іншому матчі групи J Істанбул Башакшехір розгромив Вольфсберг. Слід відзначити, що перевага до турків прийшла після вилучення Рнича – одразу ж відзначився Віща. Після цього Крівеллі дублем добив Вольфсберг.
В матчі групи K Манчестер Юнайтед розгромив Партизан. Рахунок відкрив юний Грінвуд, а далі по голу до свого активу записали Рашфорд та Марсьяль. Таким чином, манкуніанці оформили вихід до плей-офф, оскільки Партизан втратив нагоду обігнати "червоних дияволів".
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