Чемпіонат Іспанії 2022/23, 11-й тур

Райо Вальєкано – Кадіс – 5:1

Голи: Паласон, 44 (пен), А. Гарсія, 45+1, Лежен, 66, 89, Комесанья, 79 – Балью, 82 (автогол)

Вилучення: Нтека, 87 – Карселен, 42, Алькарас, 61

Вальядолід – Реал Сосьєдад – початок о 17:15

Валенсія – Мальорка – початок о 19:30

Програму туру в Іспанії відкривав поєдинок у Мадриді між Райо Вальєкано та Кадісом. Гостям було дуже важливо перемогти, адже вони йшли на передостанній позиції – втім, матч вони провалили. "Жовта субмарина" завдала всього 3 удари, в той час як господарі стріляли по воротах аж 28 разів. Це вилилось у тотальний розгром.

На 42-й хвилині Карселен був вилучений за фол у штрафному, а Паласон вивів Райо вперед з пенальті. Перед перервою перевагу мадридців подвоїв А. Гарсія, а на початку другого тайму Алькарас отримав два попередження за 15 хвилин, залишивши Кадіс вдев'ятьох – Лежен покарав за це точним пострілом зі стандарту. 3:0. Камельйо на 79-й забив четвертий м'яч, а Балью розмочив рахунок голом у власні ворота на 82-й.

Взагалі, господарі наприкінці зустрічі розслабились, що вилилось у вилучення Нтека, однак всього за дві хвилини після нього Лежен встановив остаточний результат – 5:1. Вальєкано святує першу за три тури перемогу в Ла Лізі.

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