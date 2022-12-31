У останньому матчі 2021 року Валенсія не змогла влаштувати свято рідним вболівальникам, зазнавши шокуючої поразки від Еспаньйола (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поки вся Європа дивиться новорічні серіальчики, а Україна нарізає салати, Ла Ліга починає виходити із короткої зимової паузи. Честь відкрити 19-й тур випала Местальї, на якій Валенсія приймала Еспаньйол. Матч мав дуже важливе значення для "кажанів", адже в разі перемоги вони б піднялися у топ-4.

Голкіпер Динамо перебрався в Іспанію, – журналіст

Чи то команди ще не набрали кондиції після гулянок на Різдво, чи то нікому не хотілося грати перед новорічним святкуванням, але факт залишається фактом – в першому таймі обидві команди майже нічого не створили. На полі було нудно. Втім, навіть за такого футболу господарі могли відкрити рахунок – на 9-й хвилині Дуро головою замкнув подачу Кошти з правого флангу. Стійка врятувала Еспаньйол!

"Папуги" мали нагоду забити перед свистком на перерву внаслідок подачі з кутового та потужного удару Де Томаса. М'яч влучив у руку Корейї. Всі очікували на пенальті, однак арбітр проігнорував цей епізод. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Другий тайм команди розпочали значно активніше. Вже на 12-й секунді Де Томас з лінії воротарського замикав крос від Морона, пробивши над поперечкою воріт Валенсії. Господарі за три хвилини відповіли подачею Гомеса з рикошетом від Педроси – м'яч завалювався у ворота, але Дієго Лопес перевів його над каркасом. Швидкості при цьому зросли.

Зрештою, на 51-й хвилині "кажани" вийшли вперед: простріл Кошти з лівого флангу винесли, але Елдер підхопив відскок і виконав подачу вздовж лінії воротарського – точно на голову Альдерете! Омар завдав удар головою в дальній кут. 1:0!

Після цього матч звалився до позиційної боротьби без моментів. Аж на 70-х хвилинах гра почала розкриватись, причому Еспаньйол працював гостріше. Зокрема, на 73-й хвилині Пуадо класно пробив з дистанції у правий кут воріт Валенсії (трохи неточно), а на 77-й з лінії штрафного щільно вистрілив Де Томас – Сілессен спіймав м'яч.

Тренерський штаб "папуг" у спробі врятувати матч провів заміни, випустивши на 81-й хвилині Жофре й Відаля. Ці заміни принесли фантастичний успіх. Вже на 82-й Жофре влетів у карний майданчик господарів і отримав по ногах від Дуро – Уго за свій фол отримав другу жовту, а Еспаньйол заробив пенальті! Де Томас з "позначки" впевнено зрівняв рахунок.

На 88-й хвилині заміна гостей спрацювала вдруге: Жофре виконав подачу з правого флангу в центр штрафного, а Пуадо в падінні замкнув – точно в дальній кут. 1:2! Валенсія істерично побігла відігруватись, ледь не зробивши це всього xthtp хвилину внаслідок навісу від Солера. Ірансо пробив головою, але влучив у поперечку! Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу каталонців.

Таким чином, Еспаньйол набрав 27 очок, піднявшись на дев'яте місце в турнірній таблиці. Валенсія ж замість прориву в зону ЛЧ залишилась на восьмій сходинці з 28 заліковими балами.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"