Юний воротар підписав контракт з іспанською Кордобою, повідомляє журналіст Хорхе Ернандес у своєму твіттері.

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Тугай виступатиме за другу команду, а його контракт буде розрахований до літа 2023 року. Кордоба виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.

Додамо, що у поточному сезоні Іларіон зіграв лише в одному матчі молодіжної першості, провівши лише 44 хвилини на полі.

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