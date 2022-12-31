Голкіпер Динамо перебрався в Іспанію, – журналіст
12:21 - Читать на русском
Воротар юнацької команди Динамо Іларіон Тугай продовжить кар'єру в іспанській першості.
Юний воротар підписав контракт з іспанською Кордобою, повідомляє журналіст Хорхе Ернандес у своєму твіттері.
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Тугай виступатиме за другу команду, а його контракт буде розрахований до літа 2023 року. Кордоба виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.
Додамо, що у поточному сезоні Іларіон зіграв лише в одному матчі молодіжної першості, провівши лише 44 хвилини на полі.
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