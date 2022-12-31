В последнем матче 2021 года Валенсия не смогла устроить праздник родным болельщикам, потерпев шокирующее поражение от Эспаньола (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Пока вся Европа смотрит новогодние сериальчики, а Украина нарезает салаты, Ла Лига начинает выходить из короткой зимней паузы. Честь открыть 19-й тур выпала Месталье, на которой Валенсия принимала Эспаньол. Матч имел очень важное значение для "летучих мышей", ведь в случае победы они бы поднялись в топ-4.

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То ли команды ещё не набрали кондиции после гуляний на Рождество, то ли никому не хотелось играть перед новогодним празднованием, но факт остаётся фактом – в первом тайме обе команды почти ничего не создали. На поле было скучно. Впрочем, даже при таком футболе хозяева могли открыть счёт – на 9-й минуте Дуро головой замкнул подачу Кошты с правого фланга. Штанга спасла Эспаньол!

"Попугаи" имели возможность забить перед свистком на перерыв в результате подачи с углового и мощного удара Де Томаса. Мяч попал в руку Корейи. Все ожидали пенальти, однако арбитр проигнорировал этот эпизод. В итоге отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Второй тайм команды начали гораздо активнее. Уже на 12-й секунде Де Томас с линии вратарской замыкал кросс от Морона, пробив над перекладиной ворот Валенсии. Хозяева через три минуты ответили подачей Гомеса с рикошетом от Педросы – мяч заваливался в ворота, но Диего Лопес перевёл его над каркасом. Скорости при этом выросли.

В конце концов, на 51-й минуте "летучие мыши" вышли вперёд: прострел Средства с левого фланга вынесли, но Элдер подхватил отскок и выполнил подачу вдоль линии вратарской – точно на голову Альдерете! Омар нанёс удар головой в дальний угол. 1:0!

После этого матч свалился в позиционную борьбу без моментов. Аж на 70-х минутах игра начала раскрываться, причем Эспаньол работал острее. В частности, на 73-й минуте Пуадо классно пробил с дистанции в правый угол ворот Валенсии (чуть неточно), а на 77-й с линии штрафной плотно выстрелил Де Томас – Силессен поймал мяч.

Тренерский штаб "попугаев" в попытке спасти матч провёл замены, выпустив на 81-й минуте Жофре и Видаля. Эти замены принесли фантастический успех. Уже на 82-й Жофре влетел в штрафную хозяев и получил по ногнам от Дуро – Уго за свой фол получил вторую жёлтую, а Эспаньол заработал пенальти! Де Томас с "точки" уверенно сравнял счёт.

На 88-й минуте замена гостей сработала во второй раз: Жофре выполнил подачу с правого фланга и в центр штрафного, а Пуадо в падении запер – точно в дальний угол. 1:2! Валенсия истерически побежала отыгрываться, едва не сделав это всего через минуту в результате навеса от Солера. Ирансо пробил головой, но попал в перекладину! В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу каталонцев.

Таким образом, Эспаньол набрал 27 очков, поднявшись на девятое место в турнирной таблице. Валенсия же вместо прорыва в зону ЛЧ осталась на восьмой строчке с 28 зачетными баллами.

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