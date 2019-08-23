Еспаньйол – Зоря: післяматчева прес-конференція Давіда Гальєго

Головний тренер іспанського Еспаньйола Давід Гальєго прокоментував результат матчу кваліфікації Ліги Європи проти Зорі (3:1).

"Пишаюся роботою своєї команди. Щоб здобути цю перемогу, нам довелося багато страждати. Було нелегко: на початку ми не реалізували свій момент, травма Андера Ітурраспе, а потім гол Зорі.

Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм почали зі змін на полі. Я повинен віддати належне команді за те, що переломили хід матчу.

У другій половині ми зіграли добре тактично, через що заробили пенальті та здобули перемогу з рахунком 3:1", – цитує Гальєго офіційний сайт Еспаньйола.

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