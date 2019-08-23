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Еспаньйол – Зоря: післяматчева прес-конференція Давіда Гальєго

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Еспаньйол – Зоря: післяматчева прес-конференція Давіда Гальєго
Давід Гальєго / Еспаньйол

Головний тренер іспанського Еспаньйола Давід Гальєго прокоментував результат матчу кваліфікації Ліги Європи проти Зорі (3:1).

58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас
 
Владислав Кочергін 38’
38’ Владислав Кочергін
58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас

"Пишаюся роботою своєї команди. Щоб здобути цю перемогу, нам довелося багато страждати. Було нелегко: на початку ми не реалізували свій момент, травма Андера Ітурраспе, а потім гол Зорі.

Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм почали зі змін на полі. Я повинен віддати належне команді за те, що переломили хід матчу.

У другій половині ми зіграли добре тактично, через що заробили пенальті та здобули перемогу з рахунком 3:1", – цитує Гальєго офіційний сайт Еспаньйола.

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Теги
Ліга Європи Зоря Зоря Еспаньйол - Зоря Давід Гальєго Давід Гальєго Еспаньйол Еспаньйол
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