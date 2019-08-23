Эспаньол – Заря: послематчевая пресс-конференция Давида Гальего

Главный тренер испанского Эспаньола Давид Гальего прокомментировал результат матча квалификации Лиги Европы против Зари (3:1).

"Горжусь работой своей команды. Чтобы добыть эту победу, нам пришлось много страдать. Было нелегко: в начале мы не реализовали свой момент, травма Андера Итурраспе, а затем гол Зари.

Эспаньол – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Второй тайм начали с изменений на поле. Я должен отдать должное команде за то, что переломили ход матча.

Во второй половине мы сыграли хорошо тактически, из-за чего заработали пенальти и одержали победу со счетом 3:1", – цитирует Гальего официальный сайт Эспаньола.

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