toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Эспаньол – Заря: послематчевая пресс-конференция Давида Гальего

08:28 115 Читати українською
Эспаньол – Заря: послематчевая пресс-конференция Давида Гальего
Давид Гальего / Эспаньол

Главный тренер испанского Эспаньола Давид Гальего прокомментировал результат матча квалификации Лиги Европы против Зари (3:1).

58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас
 
Владислав Кочергин 38’
38’ Владислав Кочергин
58’ Факундо Феррейра
79’ Хави Лопес
81’ Матиас Варгас

"Горжусь работой своей команды. Чтобы добыть эту победу, нам пришлось много страдать. Было нелегко: в начале мы не реализовали свой момент, травма Андера Итурраспе, а затем гол Зари.

Эспаньол – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Второй тайм начали с изменений на поле. Я должен отдать должное команде за то, что переломили ход матча.

Во второй половине мы сыграли хорошо тактически, из-за чего заработали пенальти и одержали победу со счетом 3:1", – цитирует Гальего официальный сайт Эспаньола.

Еспаньйол – Зоря: Шевченко шокує екс-зірку Реала, але джокер і кілер з минулого нагадують прокляття плей-офф ЛЄ

blog_ava
Главные новости футбола 22 августа: Заря проиграла Эспаньолу в Лиге Европы, Лунин станет вратарем Реала в новом сезоне
07:00
263
Теги
Лига Европы Эспаньол - Заря Давид Гальего Давид Гальего Заря Заря Эспаньол Эспаньол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
37
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук