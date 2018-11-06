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Еспаньйол – Атлетік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

08:00 23 Читать на русском
Еспаньйол – Атлетік – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Еспаньйол – Атлетік / твіттер Еспаньйола

Барселонський Еспаньйол мінімально здолав Атлетік із Більбао в матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Для перемоги Еспаньйолу вистачило лише одного забитого м'яча. Під завісу першого тайму після подачі Віли голом відзначився Іглесіас.

Еспаньйол переміг Атлетік та піднявся на друге місце

Ця перемога дозволила "папугам" сенсаційно піднятися на другу сходинку в Ла Лізі. Підопічні Рубі набрали 21 очко в 11-ти матчах і лише на 3 пункти відстають від лідера – Барселони.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Еспаньйол – Атлетік – 1:0

Гол: Іглесіас, 41

Джерело: MEGOGO
Іспанія11 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Атлетік: Понеділок 05 листопада 2018

Еспаньйол
Матч завершено
1 : 0
Атлетік
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Атлетік Атлетік Еспаньйол Еспаньйол Іспанія Відеоновини Еспаньйол - Атлетік
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