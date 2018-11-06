Еспаньйол – Атлетік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Барселонський Еспаньйол мінімально здолав Атлетік із Більбао в матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Для перемоги Еспаньйолу вистачило лише одного забитого м'яча. Під завісу першого тайму після подачі Віли голом відзначився Іглесіас.

Еспаньйол переміг Атлетік та піднявся на друге місце

Ця перемога дозволила "папугам" сенсаційно піднятися на другу сходинку в Ла Лізі. Підопічні Рубі набрали 21 очко в 11-ти матчах і лише на 3 пункти відстають від лідера – Барселони.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Еспаньйол – Атлетік – 1:0

Гол: Іглесіас, 41